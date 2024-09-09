Лисовец дал совет по выбору осенней обуви: «Может быть никак не связана с вашим нарядом»

Осень уже наступила, и тем, кто хочет обновить свой обувной гардероб, Владислав Лисовец дал несколько советов. В разговоре с Teleprogramma.org стилист рассказал, что спортивная и грубая обувь уходит на второй план. Сейчас в тренде классика и элегантность.

«Тренд этой осени — элегантная обувь, обувь на каблуке. Мы полностью отказываемся от спортивной обуви. Это могут быть, допустим, туфли мужского кроя, но это все равно ближе к классике. Основным трендом являются высокие сапоги с широким голенищем и казаки.