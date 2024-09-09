Продюсер Тарханова высказалась о публичной ссоре Тутберидзе и Рудковской
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press
Яна Рудковская возмущена тем, что сотворила команда Этери Тутберидзе.
Этери Тутберидзе затеяла «грязную игру» против Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Поводом для очередного выяснения отношений между тренерами стала афиша, которую выпустила команда Этери Тутберидзе. Тренер решила провести открытую тренировку. На рекламном постере яркими буквами было отпечатано: «Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой».
«Могу сказать, что это очень красивая ситуация с точки зрения пиара. Для того, чтобы выиграть, может, и не войну, но поединок точно. Конечно, смысл заключается в том, что бедная девочка пострадала. Но мы все миром соберем деньги...
Для Плющенко и Рудковской — это черный пиар. Спорт никогда не был «чистым» явлением. На войне все средства хороши — и в спорте тоже», — объяснила все происходящее эксперт.