Продюсер Тарханова высказалась о публичной ссоре Тутберидзе и Рудковской

Этери Тутберидзе затеяла «грязную игру» против Евгения Плющенко и Яны Рудковской . Поводом для очередного выяснения отношений между тренерами стала афиша, которую выпустила команда Этери Тутберидзе . Тренер решила провести открытую тренировку. На рекламном постере яркими буквами было отпечатано: «Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой».

Яну Рудковскую возмутил такой пиар-ход. В своих социальных сетях продюсер опубликовала пост, в котором осудила эту выходку Этери Тутберидзе . В разговоре с Teleprogramma.org продюсер Мария Тарханова объяснила, что в спорте, как и на войне, все средства хороши, поэтому Этери Георгиевна сделала правильный и красивый ход.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!