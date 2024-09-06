Натали Орли назвала три любимых места для прогулок в Москве: «Парки «Кусково», «Царицыно» и Битцевский»

В предстоящие выходные, 7 и 8 сентября, в Москве наверняка будет наплыв гостей. Да и жители города пожелают прогуляться. Дело в том, что столица нашей родины отмечает 877-летие.
Певица
Она рекомендует посетить парки «Кусково», «Царицыно» и Битцевский парк.
«В летнее время «Кусково» просто расцветает, даря ароматы свежести, щебет птиц, созерцание красивых скульптур, аккуратных дорожек и, главное, ощущение радости и покоя. Но и осенью здесь всегда найдутся уголки, которые гарантируют море эмоций. Если говорить о «Царицыно», считаю данную локацию одной из самых романтичных во всей Москве, особенно в вечернее и ночное время. Дворцовая зона, фонтаны, изысканные интерьеры — все это просто потрясающе красиво! И, конечно, Битцевский парк с его угодьями, зеленью и особенной магнетической природой», — поведала певица.
Парк «Царицыно». Фото: Global Look Press
Также Натали Орли рекомендовала обязательно посетить Измайловский кремль.
«Это первое место, с которым состоялось мое знакомство в столице после переезда. И так сложилось, что оно же стало главной локацией, выбранной для съемок нового клипа на песню «Такая сила». Нисколько не сомневалась, что вернусь сюда опять.
Знаете, Измайловский кремль — словно сказка наяву, в которую хочется попасть не только детям, но и взрослым. Это настолько уникальный, исторически богатый памятник, который производит неизгладимое впечатление. Особенно поражают и восхищают красивые купола как из
произведений Александра Сергеевича Пушкина. Словно еще чуть-чуть, и можно будет увидеть и Золотого Петушка, и царя Салтана, и прекрасную Царевну Лебедя. Такой атмосферой пропитываешься полностью, она поражает и оставляет след в памяти», — заметила певица.
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