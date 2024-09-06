Натали Орли назвала три любимых места для прогулок в Москве: «Парки «Кусково», «Царицыно» и Битцевский»

В предстоящие выходные, 7 и 8 сентября, в Москве наверняка будет наплыв гостей. Да и жители города пожелают прогуляться. Дело в том, что столица нашей родины отмечает 877-летие.

Певица Натали Орли специально для наших читателей подготовила обзор самых лучших, на ее взгляд, мест в Москве для прогулок.

Она рекомендует посетить парки «Кусково», «Царицыно» и Битцевский парк.