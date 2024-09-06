Крайнова рассказала о дне, когда прошла кастинг на «Фабрику звезд»: «Самый запоминающийся»

7 и 8 сентября Москва празднует День города. Чтобы лучше прочувствовать дух столицы и радость от того, что в России есть такой великий и красивый город, Teleprogramma.org знакомит читателей с тем, какой является Москва для наших отечественных звезд.

Так, певица NST заметила, что Москва кое-где напоминает ее родную Самару, а Анастасия Лапина поделилась самыми уютными и любимыми местами столицы, в которых она любит бывать.

Настя Крайнова рассказала нашему журналисту о самом запоминающемся дне в Москве.

«Самый запоминающийся день в Москве — это, конечно, день, когда я проходила кастинг на проект «Фабрика звезд». Там я познакомилась с ребятами, и после кастинга мы просто поехали гулять по Москве. Большой компанией мы бродили по улочкам столицы — Большая Никитская, Малая Никитская. Дошли пешком до Кремля, прогулялись по Александровскому саду — это такие классные воспоминания! Тот день для меня особенный, я понимала, что это было начало того, что я совсем скоро буду стоять на большой сцене. Прогулка по величественной Москве тогда меня наполнила, и я верила, что меня точно возьмут в проект. А уже через неделю я узнала, что я одна из «фабриканток»! Возможно, сила и красота Москвы мне помогла!» — поведала певица.