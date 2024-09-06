Певица NST назвала любимые места в Москве: «Павшинская пойма, напоминает Самару»

Певица NST (Анастасия Романова) в преддверии Дня города Москвы рассказала к эксклюзивном интервью Teleprogramma.org , какой день в столице она запомнила на всю жизнь и в каких местах она любит бывать больше всего.

«Мой самый яркий день в Москве, как ни странно, был день моего приезда. Когда я вышла на Казанском вокзале и поняла, что начинается новый этап моей жизни — неизвестный, пугающий, но безумно интересный! Все вокруг было незнакомым и масштабным! Я чувствовала себя очень маленькой. Это ощущение я помню до сих пор, хотя сейчас Москва — это уже мой дом. Но ее красота и масштабы меня поражают по сей день.



Что касается любимых мест, это Павшинская пойма, потому что я долгое время там жила. Мне это место напоминало родной город Самару. Большая прогулочная набережная, река. Там я проводила много времени.



Еще я очень люблю старый центр. Прогуливаться пешком по узким улочкам. Рассматривать здания. Понимать, что задолго до меня здесь бродили тысячи и тысячи людей. Центр вообще пропитан духом истории. Это меня впечатляет!» — поведала певица.