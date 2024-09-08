Овен — позвоночник, Лев — герпес: каким знакам зодиака 8 сентября нужно обратить внимание на здоровье

В разговоре с
Овен, Весы — органы ЖКТ, позвоночник, поясница, нервные перенапряжения, вследствие чего вероятность межреберной невралгии.
Рак, Козерог — плечи, руки, органы дыхания, межреберная невралгия, нервные срывы. У Раков также вероятность головных и зубных болей, травматизм.
Лев, Водолей — горло, позвоночник, вероятность возникновения герпеса и снижение иммунитета, головные и зубные боли.
Дева, Рыбы — сердце, позвоночник, колени, кости, снижение иммунитета, риск ОРВИ, апатия и депрессия.
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Также астролог посоветовала немного разгрузить свой режим питания. Тем, кому позволяет здоровье, лучше устроить разгрузочный день. Эти рекомендации будут способствовать не только улучшению физического состояния, но и помогут почувствовать энергетику собственного тела, приведут в порядок внутреннее напряжение.
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