Адвокат Вербицкая-Линник — что грозит исполнителю хита «Чудная долина» Mr. Credo: «До 10 лет лишения свободы»

Исполнитель хита 90-х «Чудная долина» Mr. Credo попал в сомнительную ситуацию. В настоящее время его обвиняют в мошенничестве. Как пишет Mash, компания Suarg Astana договорилась с Александром Махониным (так зовут музыканта на самом деле) о выступлении на ретрофестивале в Казахстане в июле.

Гонорар в размере 5,4 млн рублей ему передали в Москве наличными без документов. Певец якобы, получив их, пропал, на концерт не явился, сказав, что его не пропустили за границу из-за просроченного паспорта. А возвращать деньги он якобы организаторам отказался, сославшись на то, что они не выполнили условия его райдера.

Teleprogramma.org попросила данную ситуацию прокомментировать адвоката Юлию Вербицкую-Линник .

«Ну что же, свое «кредо» Мr. Credo продемонстрировал совсем некстати и очень неудачно. Разберемся по пунктам.

Во-первых, Казахстан сейчас государство небедное, граждане его весьма образованы и действительно хорошо и с уважением относятся к российской культуре, что и подтверждается желанием платить весьма существенные суммы исполнителю за его выступление.

Второе. Обманывать своих зрителей, где бы они ни находились, — уверенный шаг к славе (не певице). Но славе своеобразной. Исполнителя, который подводит организаторов, не будут приглашать на иные концерты. Ведь для них организация концерта — заработок. А неявка исполнителя — убытки.

Далее. По поводу убытков. Очевидно, что поведение артиста: взял деньги, без договора, крупную сумму, нарушил обязательства и придумал что «сами виноваты» — может повлечь для него серьезные проблемы. И с российскими правоохранительными, и с налоговыми органами.

Гражданский иск, поскольку у организаторов отсутствуют документы, особых перспектив не обещает. А вот проверка по заявлению о мошенничестве вполне может быть проведена. И если по итогам будет возбуждено уголовное дело по мошенничеству, то ввиду особо крупного размера может быть применена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, ответственность за которое составляет до 10 лет лишения свободы», — пояснила ситуацию адвокат.