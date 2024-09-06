Ани Лорак может запороть себе карьеру рискованным шагом: «Это путь в никуда»
Ани Лорак. Фото: Global Look Press
Певица сделала неправильный выбор.
Ани Лорак снова ставит свою карьеру под угрозу. Певица ранее уже чуть не стала опальной звездой, а теперь снова делает неверный выбор. Артистка сообщила, что сейчас сосредоточена на написании новых хитов. Она записывает песни и на английском языке. Однако, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева, это очень рискованный шаг.
«Когда-то на конкурсе «Евровидение» Лорак ярко себя показала с песней Shady Lady. Но, во-первых, мы все не молодеем. С момента этого триумфа прошло достаточное количество времени. И сейчас на этом этапе пытаться заявить о себе на Западе путем исполнения песен на английском — рискованный шаг.
А что касается исполнения песен на английском языке для нашего слушателя, то это вообще путь в никуда. На данный момент это поняли даже такие любители петь на английском, которые в свое время перепробовали работу и с зарубежными продюсерами, и записывали дуэты с зарубежными артистами. Все они вернулись к истокам, выпускают песни исключительно на русском языке», — пояснил критик.