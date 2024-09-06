Ани Лорак может запороть себе карьеру рискованным шагом: «Это путь в никуда»

Ани Лорак снова ставит свою карьеру под угрозу. Певица ранее уже чуть не стала опальной звездой, а теперь снова делает неверный выбор. Артистка сообщила, что сейчас сосредоточена на написании новых хитов. Она записывает песни и на английском языке. Однако, по мнению музыкального критика Евгения Бабичева , это очень рискованный шаг.

Многие именитые артисты, например, Дима Билан , Сергей Лазарев и Тимати , отказались от идеи петь на иностранном языке. Российскому слушателю такое неинтересно и непонятно. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснил, что таким образом карьера Ани Лорак зайдет в тупик.

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