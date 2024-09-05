Новая героиня «Модного приговора» Айнагуль Альдина: «Я закрыла свой детский гештальт с красивым платьем»

5 сентября героиней шоу «Модный приговор» стала 34-летняя репетитор английского языка Айнагуль Альдина. Она воспитывает двух сыновей и дочь одна, уже 10 лет работает в педагогике.

В программе Первого канала Айнагуль поддерживали ее тетя Бибигуль и дети. Тетя утверждает, что ее племянница после неудачных браков стала угасать; чтобы поставить на ноги детей, слишком много работает и совсем не уделяет себе время; дескать, наряды ее «бабские», за волосами и макияжем не следит. Айнагуль не возражала против этой критики.

Стилисты подобрали для героини шоу три комплекта одежды. В первом выходе Айнагуль примерила белый свитшот в полоску и принтом в виде слова «доброта», черную блестящую юбку миди. Образ дополнили красные лодочки и белая сумка, очки и бусы из жемчуга.