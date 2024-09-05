Новая героиня «Модного приговора» Айнагуль Альдина: «Я закрыла свой детский гештальт с красивым платьем»
Айнагуль Альдина. Фото: Первый канал
Айнагуль Альдина теперь нацелена только на успех.
5 сентября героиней шоу «Модный приговор» стала 34-летняя репетитор английского языка Айнагуль Альдина. Она воспитывает двух сыновей и дочь одна, уже 10 лет работает в педагогике.
В программе Первого канала Айнагуль поддерживали ее тетя Бибигуль и дети. Тетя утверждает, что ее племянница после неудачных браков стала угасать; чтобы поставить на ноги детей, слишком много работает и совсем не уделяет себе время; дескать, наряды ее «бабские», за волосами и макияжем не следит. Айнагуль не возражала против этой критики.
Стилисты подобрали для героини шоу три комплекта одежды. В первом выходе Айнагуль примерила белый свитшот в полоску и принтом в виде слова «доброта», черную блестящую юбку миди. Образ дополнили красные лодочки и белая сумка, очки и бусы из жемчуга.
«Мне очень понравился образ, я его ношу уже. И в комплекте, и отдельно. Огромное спасибо стилистам за кофту, она характеризует мою личность», — прокомментировала лук Айнагуль в беседе с журналистом Teleprogramma.org.
Героиня «Модного приговора» Айнагуль Альдина. Фото: Первый канал
На второй выход участница преображения примерила фиолетовый брючный костюм и лодочки цвета фуксии. Образ дополнили зеленая сумка и золотые серьги.
«Этот образ — огонь! Шикарен, особенно в сочетании с моими очками и прической. Конечно, мне нужно теперь в жизни косметику наносить, чтобы выдерживать такой яркий наряд. Но вот недавно я в нем ездила на экскурсию, на наше местное телевидение в Омске, и потом со стороны посмотрела фотографии оттуда. Мне очень понравилось!» — сказала героиня проекта.
Героиня «Модного приговора» Айнагуль Альдина. Фото: Первый канал
В третьем выходе Анагуль надела розовое платье и серебряные лодочки. Завершили образ розовая сумка и серьги в виде крупного жемчуга.
«На это платье у меня был запрос к стилистам, поскольку я посещаю творческие мероприятия, занимаюсь вокалом. И когда я выходила на подиум в этом образе, я была переполнена эмоциями. Я закрыла гештальт, который сидел во мне 16 лет, потому что в моей жизни не было выпускного бала в 11-м классе. В этот момент я почувствовала, что я эту ситуацию отпустила. Наверное, во мне жила это маленькая девочка, которая так хотела прийти на бал в красивом платье!» — прокомментировала Айнагуль Альдина.