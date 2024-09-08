«Птоз и складчатость век, морщины марионетки»: как стареет 42-летняя Брежнева (фото)

Вера Брежнева в свои 42 года может позволить себе позировать без макияжа. При этом поклонники считают, что с возрастом экс-солистка группы «ВИА Гра» стала выглядеть более пресно и вовсе не тянет на статус самой желанной женщины на эстраде.

По этому поводу в беседе с сайтом Teleprogramma.org высказалась врач – косметолог-диетолог Марият Мухина . Она прокомментировала снимки певицы, оценив ее природную красоту.