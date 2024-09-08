«Птоз и складчатость век, морщины марионетки»: как стареет 42-летняя Брежнева (фото)
Вера Брежнева.Фото: Global Look Press
Хейтеры считают, что экс-солистка группы «ВИА Гра» больше не тянет на статус самой желанной женщины на эстраде.
Вера Брежнева в свои 42 года может позволить себе позировать без макияжа. При этом поклонники считают, что с возрастом экс-солистка группы «ВИА Гра» стала выглядеть более пресно и вовсе не тянет на статус самой желанной женщины на эстраде.
По этому поводу в беседе с сайтом Teleprogramma.org высказалась врач – косметолог-диетолог Марият Мухина. Она прокомментировала снимки певицы, оценив ее природную красоту.
«Вера Брежнева имеет характерные черты мускульного морфотипа старения, который сопровождается выраженной мимикой и хорошей мышечной активностью. Этот тип лица часто отличается высоким тонусом мышц и четкими контурами. Все это позволяет как можно дольше сохранять молодость.
Выраженные скулы создают контур, который визуально выделяет лицо, а запавшие щеки придают ему более острую форму. Складчатость век и морщины марионетки, носогубные складки — это естественные изменения, которые могут возникать с возрастом, но при мускульном морфотипе они менее заметны благодаря хорошему развитию мимических мышц.
Важно отметить, что мускульный морфотип также может быть результатом наследственности, образа жизни и ухода за кожей. Люди с этой формой лица склонны к активному образу жизни, что также влияет на их внешний вид. Вера Брежнева, как публичная личность, раньше невероятно хорошо выглядела и привлекала этим к себе внимание. Она много ухаживала за своей кожей и поддерживала физическую активность огромным количеством концертов», — подметила Марият Мухина.
Вера Брежнева имеет характерные черты мускульного морфотипа старения. Фото: соцсети
«Однако с разводом и иммиграцией у нее практически иссякла профессиональная карьера. И уходу за лицом она стала уделять мало внимания. Усугубились возрастные изменения: еще больше наблюдается птоз век и углубление морщин. Если не возобновить уход за кожей, то она утратит преимущества своей природной красоты, а также привлекательность и харизматичность в глазах окружающих», — считает косметолог.