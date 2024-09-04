Почему 4 сентября может перевернуть всю вашу жизнь? Сразу два благоприятных астрологических знака

Ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.org рассказала о счастливом дне 4 сентября. Не стоит игнорировать благоприятные знаки судьбы, чтобы сделать свою жизнь несколько лучше!

По словам астролога, именно 4 сентября стоит начать важные дела, поскольку действуют сразу два благоприятных астрологических сочетания: символ дня «свадебная арка» и растущая луна.

В этот день приветствуется такая деятельность, как регистрация на сайте знакомств, первое свидание, которое может перерасти в прочный союз, свадьба и поход в ЗАГС, подписание различного рода контрактов, выстраивание планов и стратегий, вступление в должность, организация фирмы или сообщества, приобретения, в том числе крупные.