Почему 4 сентября может перевернуть всю вашу жизнь? Сразу два благоприятных астрологических знака

Ведический астролог
По словам астролога, именно 4 сентября стоит начать важные дела, поскольку действуют сразу два благоприятных астрологических сочетания: символ дня «свадебная арка» и растущая луна.
В этот день приветствуется такая деятельность, как регистрация на сайте знакомств, первое свидание, которое может перерасти в прочный союз, свадьба и поход в ЗАГС, подписание различного рода контрактов, выстраивание планов и стратегий, вступление в должность, организация фирмы или сообщества, приобретения, в том числе крупные.
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