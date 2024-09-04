Почему для Леонтьева общение с фанатами стало в тягость: «Стоит на месте, не развивается»
Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Певец уже давно ведет аскетичный образ жизни.
Валерий Леонтьев уже давно перестал выходить на связь с поклонниками и появляться на светских мероприятиях. Да и концерты певец уже не дает. Сам артист никак не комментирует свое положение. И случилось это не потому, что Валерий Леонтьев решил завершить творческую карьеру.
На самом деле он хотел бы выступать дальше, но ему не позволяет здоровье. И артиста очень сильно задевает, что он не может как раньше быть веселым и энергичным. Из-за своих проблем певец закрылся не только от фанатов, но даже от друзей и коллег. Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала таролог Рашида Губаева.
«Стоит на месте, не развивается. Нет ни сил, ни здоровья. Внутри раздрай, нет энергии. Лучше отсидеться в одиночестве, в тени. Он не хочет ни с кем общаться. Ни с журналистами, ни еще с кем-то», — пояснила экстрасенс.