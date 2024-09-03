Какой девушке звонил Зубенко в «Выжить в Дубае»? И причем тут Утяшева?

Участник шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ Андрей Зубенко раскрыл сайту Teleprogramma.org , почему позвонил своей бывшей девушке, когда всем игрокам ведущие дали на время телефоны. Напомним, большинство ребят использовали этот шанс, чтобы связаться с родственниками.

По словам Андрея Зубенко, он, конечно, тоже скучал по родне, но давно живет далеко от нее, а потому уже привык к этому чувству. В то же время он успел поделиться с Ляйсан Утяшевой некоторыми личными моментами. Например, тем, что не лучшим образом разорвал отношения со своей бывшей девушкой, но при этом сохранил о ней очень теплые воспоминания.

«Ляйсан, можно сказать, убедила меня позвонить ей, поскольку знала, что мы не совсем хорошо расстались. Сказала: «Позвони, Андрей, может быть, что-то решится». Я подумал: «А почему бы и нет? Почему не позвонить, не сделать себе и ей приятно?» - поведал Андрей Зубенко.

Он сказал, что и теперь, после завершения работы над съемками шоу «Выжить в Дубае», общается со своей бывшей девушкой, у них добрые отношения.