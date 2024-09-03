«Про национальность рассказывать не буду»: Боня – о мужчине, с которым была в Дубае на свидании

По словам Виктории, она прошла тренировку и акклиматизацию на горе Монблан, после которой решила провести три дня в Дубае, подзарядиться перед серьезным походом солнечной энергией.
За столь короткое время
«Свидание прошло шикарно. Это первое свидание, а оно всегда проходит хорошо. Кто этот мужчина, и какой он национальности я вам рассказывать не буду», - сказала Виктория.
Но пообещала поклонникам, что по возможности будет выкладывать во время своего восхождения на Манаслу новые посты в социальные сети. Правда Интернет на горе, увы, будет доступен далеко не всегда.
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