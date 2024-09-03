«Про национальность рассказывать не буду»: Боня – о мужчине, с которым была в Дубае на свидании

Виктория Боня рассказала сайту Teleprogramma.org , что уже завтра, 4 сентября, она отправляется в Гималаи. Звезда планирует совершить восхождение на «восьмитысячник» – гору Манаслу. А это, стоит отметить, серьезное заявление даже для профессиональных туристов.

По словам Виктории, она прошла тренировку и акклиматизацию на горе Монблан, после которой решила провести три дня в Дубае, подзарядиться перед серьезным походом солнечной энергией.

За столь короткое время Виктория Боня успела сходить на свидание, примерив роскошное платье цвета индиго по фигуре.

«Свидание прошло шикарно. Это первое свидание, а оно всегда проходит хорошо. Кто этот мужчина, и какой он национальности я вам рассказывать не буду», - сказала Виктория.

Но пообещала поклонникам, что по возможности будет выкладывать во время своего восхождения на Манаслу новые посты в социальные сети. Правда Интернет на горе, увы, будет доступен далеко не всегда.