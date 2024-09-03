Ниамеди – о трудностях на «Последнем герое»: «Я был в шоке, что мы питались одной гречкой»

Телеведущий и актер Давид Ниамеди признался изданию Teleprogramma.org , что ему было сложно свыкнуться с ограниченным рационом питания в шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3.

«Первое время я был в шоке, что мы питались одной гречкой. Спустя несколько дней мой организм требовал белка, клетчатки, овощей каких-нибудь. Но не было ничего, и мы были в шоке, мой организм был в шоке», - высказался Давид.

Однако в этой голодовке Ниамеди обнаружил ощутимый плюс – он сильно похудел и увидел на своем животе пресс в виде кубиков. Увы, практически сразу после шоу вся эта красота вновь скрылась из глаз.

По словам артиста, когда он оказался в условиях возможности есть неограниченно, остановиться было практически невозможно. Теперь Давиду Ниамеди придется исправлять этот момент походами в спортзал и диетами.

Подробнее о том, как живет после шоу «Последний герой» Давид Ниамеди читайте в нашем эксклюзивном интервью.