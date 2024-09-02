Конышев назвал девушку, которой заинтересовался на «Последнем герое»: «Моя жена»

В настоящий момент ни для кого не секрет, что Ксения Бородина и Николай Сердюков в отношениях. Александр Лось даже признался изданию Teleprogramma.org , что замечал взаимный интерес звезд во время своего участия в шоу. Вместе с тем, в кадре это мало кто видел.

Победитель шоу Дмитрий Конышев заявил нашему журналисту, что на момент записи шоу свиданий между ребятами не было, да и быть не могло — жили они в разных местах. Но что происходило внутри лагеря? Ведь участники реалити, мужчины и женщины, общались достаточно плотно.

Мы спросили Дмитрия Конышева , были ли на проекте девушки, которые могли его заинтересовать.

«Единственная девушка, которая меня заинтересовала на проекте, — это моя жена. Интересовала все дни, что я был на проекте. Жаль, я ее не мог видеть», — ответил Teleprogramma.org комик.