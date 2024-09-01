Что говорили о Чепурченко в «Выжить в Дубае» на этой неделе: «Лишил возможности победить», «Ждала, что уступит Галянт», «Малодушный»

Вячеслав Чепурченко пришел второй раз в проект «Выжить в Дубае» и готов был взять реванш. Он явно настроен идти до конца и бороться за победу.

А потому призвал на малые испытания Анну Галянт, которая в прошлый раз победила его. Артист видел, что девушка — очень сильный игрок, однако не побоялся рискнуть.

Анна Галянт призналась журналисту Teleprogramma.org , что не таит обиду на Вячеслава Чепурченко , но при этом очень сожалеет, что ей пришлось покинуть шоу. Она вспомнила, что Оксана Самойлова, к примеру, в любом случае планировал отдать 10 миллионов рублей народникам, даже если бы ей удалось выиграть их.

«Моя жизнь, как и ребят из народа, после победы разделилась бы на «до» и «после». Я сражалась, правда, я очень боролась за этот шанс изменить свою жизнь, но этой возможности меня лишил Слава…» — заявила возлюбленная Никиты Плахотниченко.

Елена Путылина, участница шоу «Сокровища императора» не винит Вячеслава в том, что он изначально был намерен на игру с Аней, но все-таки она хотела увидеть от него красивый мужской поступок…

«Я до последнего момента ждала что Слава уступит свое место Ане», — сказала Елена.

Ей было искренне жаль, что Галянт покинула шоу.

Более критично подошла к оценке Вячеслава Чепурченко участница шоу «Дом-2» Надежда Ермакова .

«Стоун, Торнике, Чепурченко — просто три малодушных мужика, каждый из них боится сказать друг другу в лицо то, что они реально думают», — высказалась Надежда.