Что говорили о Чепурченко в «Выжить в Дубае» на этой неделе: «Лишил возможности победить», «Ждала, что уступит Галянт», «Малодушный»
Вячеслав Чепурченко. Фото: ТНТ
Актер стал одной из самых обсуждаемых фигур проекта ТНТ.
Вячеслав Чепурченко пришел второй раз в проект «Выжить в Дубае» и готов был взять реванш. Он явно настроен идти до конца и бороться за победу.
А потому призвал на малые испытания Анну Галянт, которая в прошлый раз победила его. Артист видел, что девушка — очень сильный игрок, однако не побоялся рискнуть.
Анна Галянт призналась журналисту Teleprogramma.org, что не таит обиду на Вячеслава Чепурченко, но при этом очень сожалеет, что ей пришлось покинуть шоу. Она вспомнила, что Оксана Самойлова, к примеру, в любом случае планировал отдать 10 миллионов рублей народникам, даже если бы ей удалось выиграть их.
«Моя жизнь, как и ребят из народа, после победы разделилась бы на «до» и «после». Я сражалась, правда, я очень боролась за этот шанс изменить свою жизнь, но этой возможности меня лишил Слава…» — заявила возлюбленная Никиты Плахотниченко.
Елена Путылина, участница шоу «Сокровища императора» не винит Вячеслава в том, что он изначально был намерен на игру с Аней, но все-таки она хотела увидеть от него красивый мужской поступок…
«Я до последнего момента ждала что Слава уступит свое место Ане», — сказала Елена.