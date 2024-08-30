Почему 30 августа всем людям нужно молиться: за себя и за других — вы будете услышаны и обретете счастье

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.org , до 15 часов 23 минут 30 августа слоганом дня будет: «Повторение — мать учения».

Астролог рекомендовала в эту пятницу совершить любые повторные действия, например, если у вас что-то не вышло в прошлые разы, попробуйте это сделать в последний рабочий день этой недели. Или совершите еще раз то, что делали ранее, вы увидите, как удача придет к вам.

Кроме того, в эту пятницу полезно отправиться в какой-то путь, паломничество или приятное путешествие. Приветствуются творчество, взаимодействие с членами семьи.

Также с хорошими результатами пройдут омолаживающие процедуры, а если вы увлечетесь духовной деятельностью, помолитесь за себя, за близких, друзей и врагов, то увидите улучшение по многим пунктам.

С 15 часов 23 минут символ дня — «знание». Поэтому астролог рекомендует обучаться, творить, обращаться за юридической помощью, заниматься духовными практиками, закладывать фундамент в разных смыслах, делать что-то для улучшения здоровья, приобретать домашних животных, усыновлять детей.

Не рекомендовано вступать в брак.