Участница «Фабрики звезд» Крайнова о том, кто создал шоу-бизнес: «Проложил нам всем дорогу»

Настя Крайнова. Фото: Global Look Press

Певица заявила, что все современные артисты обязаны лишь одному человеку.

Участница шоу «Фабрики звезд-3» Настя Крайнова высказала свою точку зрения о том, кто создал весь мировой шоу-бизнес. По словам певицы, лишь одного артиста в истории мировой поп-музыки можно назвать не только гениальным музыкантом, но и шоуменом.

И это, конечно же, Майкл Джексон, которому 29 августа могло бы исполниться 66 лет. В разговоре с Teleprogramma.org Настя Крайнова заявила, что показатель гениальности Майкла Джексона в том, что его музыка до сих пор актуальна и востребована.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Я очень люблю Майкла. Это уникальный артист. Он бесспорно создатель вообще всего шоу-бизнеса. Он первый, кто начал выступать в местах где, до этого не было артистов, и проложил нам всем дорогу.

Он показывал, как нужно делать шоу, и был первый, кто из простых стадионных концертов, превратил их в спектакли. Его танцы копировали все артисты. Он сделал огромный вклад в музыку и ее развитие.

Если сейчас включить любую его песню, она будет музыкально актуальна и сейчас. Больше я не могу назвать ни одного артиста, у кого так же. Он феномен», — высказалась экс-солистка группы «Тутси».

Читайте также:

Читайте также