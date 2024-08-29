Участница «Фабрики звезд» Крайнова о том, кто создал шоу-бизнес: «Проложил нам всем дорогу»

Участница шоу «Фабрики звезд-3» Настя Крайнова высказала свою точку зрения о том, кто создал весь мировой шоу-бизнес . По словам певицы, лишь одного артиста в истории мировой поп-музыки можно назвать не только гениальным музыкантом, но и шоуменом.

И это, конечно же, Майкл Джексон , которому 29 августа могло бы исполниться 66 лет. В разговоре с Teleprogramma.org Настя Крайнова заявила, что показатель гениальности Майкла Джексона в том, что его музыка до сих пор актуальна и востребована.

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