Как начинались отношения Бородиной и Сердюкова — раскрыл Лось: «Они подходят друг другу»

Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ксения Бородина в отношениях с Николаем Сердюковым. Пара перестала скрываться и накануне стало известно, что блогер повез свою возлюбленную на родину в Ставрополь знакомить с родственниками. Согласитесь, это уже серьезный акт со стороны мужчины, который говорит о многом.

И хотя для зрителей «Последнего сезона. Русский размер» на канале ТВ-3 их зарождающиеся отношения были скрыты, участники шоу видели искру, которая была между ребятами. Александр Лось рассказал изданию Teleprogramma.org , что видел взаимное притяжение между Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.

«Да, я замечал симпатию. Коля часто делал Ксюше комплименты, на какие-то она отвечала взаимностью. Но мне кажется, что они подходят друг другу, они хорошая пара. Дай бог им счастья, здоровья, любви, деток. Пусть они будут счастливы и у них все получилось», - сказал нашему корреспонденту Александр Лось.

А как сейчас участник шоу на ТВ-3 живет, чем занимается и на сколько килограммов похудел после проекта, читайте здесь.