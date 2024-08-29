Как начинались отношения Бородиной и Сердюкова — раскрыл Лось: «Они подходят друг другу»
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: соцсети
Александр Лось уверен, что звезды могут создать гармоничный союз.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ксения Бородина в отношениях с Николаем Сердюковым. Пара перестала скрываться и накануне стало известно, что блогер повез свою возлюбленную на родину в Ставрополь знакомить с родственниками. Согласитесь, это уже серьезный акт со стороны мужчины, который говорит о многом.
«Да, я замечал симпатию. Коля часто делал Ксюше комплименты, на какие-то она отвечала взаимностью. Но мне кажется, что они подходят друг другу, они хорошая пара. Дай бог им счастья, здоровья, любви, деток. Пусть они будут счастливы и у них все получилось», - сказал нашему корреспонденту Александр Лось.
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