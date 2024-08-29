Почему звезды первой величины агрессивно ведут себя с фанатами: «Есть что скрывать»

Владимир Политов взял неправильный пример с Григория Лепса и разбил телефон фаната на своем концерте. Артисту не понравилось, что его снимают. Похожая история произошла и с Григорием Лепсом , который выбил гаджет из рук поклонницы.

По мнению продюсера и ведущей Марии Тархановой , такое агрессивное поведение позволяют себе только звезды первого эшелона. Они боятся каких-то разоблачений, постоянно скрываются ото всех и во всем видят подвох.

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