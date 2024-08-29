Почему звезды первой величины агрессивно ведут себя с фанатами: «Есть что скрывать»
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Агрессия по отношению к поклонникам часто проявляется у звезд.
Владимир Политов взял неправильный пример с Григория Лепса и разбил телефон фаната на своем концерте. Артисту не понравилось, что его снимают. Похожая история произошла и с Григорием Лепсом, который выбил гаджет из рук поклонницы.
По мнению продюсера и ведущей Марии Тархановой, такое агрессивное поведение позволяют себе только звезды первого эшелона. Они боятся каких-то разоблачений, постоянно скрываются ото всех и во всем видят подвох.
«Агрессивная реакция связана с чувством безнаказанности. Что Владимир Политов, что Григорий Лепс — это не какие-то молодые люди, они не находятся в стадии завоевания любви поклонников. Артисты во всем видят подвох. Все видят скрытую агрессию. Это связано с тем, что если ты боишься, то рыльце в пушку. Значит, есть что скрывать. И лучшая защита — это нападение», — объяснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.