Участница «Модного приговора» Николаева: «Я подумала, что мне мошенники написали!»

В выпуске «Модного приговора» на Первом канале 29 августа гостьей проекта стала домохозяйка Валентина Николаева. За яркие и безвкусные наряды муж Александр называл ее «светофором». Именно он уговорил супругу отправиться на телепреображение, чтобы та могла выглядеть элегантно.

Валентина призналась журналисту Teleprogramma.org , что не сразу поверила тому, что ее личностью заинтересовался такой популярный проект.

«Когда мне написали с Первого канала, честно скажу, я напугалась. Подумала, что это мошенники, чуть ли не до последнего момента так думала, пока в Москве не появилась. Но муж мне сказал: «Съезди в Москву, ты ничего не потеряешь, хоть столицу посмотришь!» И я поехала», - поведала нам Валентина.

А когда участница проекта увидела свое отражение в зеркале, была просто поражена.