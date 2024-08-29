Участница «Модного приговора» Николаева: «Я подумала, что мне мошенники написали!»

В выпуске «Модного приговора» на Первом канале 29 августа гостьей проекта стала домохозяйка Валентина Николаева. За яркие и безвкусные наряды муж Александр называл ее «светофором». Именно он уговорил супругу отправиться на телепреображение, чтобы та могла выглядеть элегантно.
Валентина призналась журналисту
«Когда мне написали с Первого канала, честно скажу, я напугалась. Подумала, что это мошенники, чуть ли не до последнего момента так думала, пока в Москве не появилась. Но муж мне сказал: «Съезди в Москву, ты ничего не потеряешь, хоть столицу посмотришь!» И я поехала», - поведала нам Валентина.
А когда участница проекта увидела свое отражение в зеркале, была просто поражена.
Участница «Модного приговора» Валентина Николаева. Фото: Первый канал
«Я обалдела! У меня слов не было, я не знала, что могу так выглядеть красиво!» - восхитилась Валентина.
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Участница «Модного приговора» Валентина Николаева. Фото: Первый канал