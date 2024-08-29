Участница «Модного приговора» Николаева: «Я подумала, что мне мошенники написали!»

Участница «Модного приговора» Валентина Николаева. Фото: Первый канал

Валентина Николаева не сразу поверила, что ее пригласили в шоу Первого канала.

В выпуске «Модного приговора» на Первом канале 29 августа гостьей проекта стала домохозяйка Валентина Николаева. За яркие и безвкусные наряды муж Александр называл ее «светофором». Именно он уговорил супругу отправиться на телепреображение, чтобы та могла выглядеть элегантно.

Валентина призналась журналисту Teleprogramma.org, что не сразу поверила тому, что ее личностью заинтересовался такой популярный проект.

«Когда мне написали с Первого канала, честно скажу, я напугалась. Подумала, что это мошенники, чуть ли не до последнего момента так думала, пока в Москве не появилась. Но муж мне сказал: «Съезди в Москву, ты ничего не потеряешь, хоть столицу посмотришь!» И я поехала», - поведала нам Валентина.

А когда участница проекта увидела свое отражение в зеркале, была просто поражена.

Участница «Модного приговора» Валентина Николаева. Фото: Первый канал

«Я обалдела! У меня слов не было, я не знала, что могу так выглядеть красиво!» - восхитилась Валентина.

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Участница «Модного приговора» Валентина Николаева. Фото: Первый канал

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