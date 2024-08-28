Где сейчас Глеб Жемчугов из «Дома-2»?

Звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов рассказал Teleprogramma.org , что в настоящий момент живет в Крыму, в Симферополе. Работает ведущим мероприятий и свадеб.

По словам участника телестройки, он любит свою работу за те эмоции, которая та ему дарит.

«Мне очень нравятся свадьбы. Это классно, что люди доверяют тебе один из самых важнейших этапов своей жизни. Это заставляет себя уважать», — сказал Глеб Жемчугов .

Глеб Жемчугов признался нашему журналисту, что ему крайне важно на работе быть полезным людям. А потому останавливаться на достигнутом он не собирается. В планах экс-возлюбленного Надежды Ермаковой — пойти в политику и даже стать мэром Симферополя. Глеб Жемчугов уверен, что он справится с этой задачей.