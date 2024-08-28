Где сейчас Глеб Жемчугов из «Дома-2»?

По словам участника телестройки, он любит свою работу за те эмоции, которая та ему дарит.
«Мне очень нравятся свадьбы. Это классно, что люди доверяют тебе один из самых важнейших этапов своей жизни. Это заставляет себя уважать», — сказал Глеб Жемчугов.
Глеб Жемчугов признался нашему журналисту, что ему крайне важно на работе быть полезным людям. А потому останавливаться на достигнутом он не собирается. В планах экс-возлюбленногоНадежды Ермаковой — пойти в политику и даже стать мэром Симферополя. Глеб Жемчугов уверен, что он справится с этой задачей.