Бывшая жена Романа Жукова Елена — о сборах в школу: «Многодетным очень тяжело»
Бывшая жена Романа Жукова, многодетная мама Елена Жукова. Фото: Global Look Press
Экс-жена Романа Жукова рассказала, что переживают многодетные семьи во время сборов в школу.
Елена Жукова призналась, что с каждым годом собирать детей в школу становится все сложнее. Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова рассказывала, что артист не платит достойные алименты на их шестерых общих детей.
Осложняет ситуацию и другой момент. В разговоре с Teleprogramma.org Жукова посетовала, что нет достойных льгот и акций для многодетных семей. И несмотря на то, что дети Жуковых ходят в обычную школу, денег уходит очень много.
«Мне очень повезло, что дети в одну школу ходят, и она находится прямо во дворе. Школа без понтов. Иногда обычная школа бывает лучше, чем такая, в которой деньги платишь. Цены повысились, и хотелось бы для многодетных семей какие-то гибкие акции.
И если раньше мои дети в школе до шести оставались бесплатно, то сейчас я за это плачу. Но не у всех многодетных семей есть финансы, чтобы за это платить. А если мать-одиночка? Сейчас школа — недешевое удовольствие. На детях делают такой масштабный бизнес», — рассказала Елена Жукова.