Бывшая жена Романа Жукова Елена — о сборах в школу: «Многодетным очень тяжело»

Елена Жукова призналась, что с каждым годом собирать детей в школу становится все сложнее. Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова рассказывала, что артист не платит достойные алименты на их шестерых общих детей.

Осложняет ситуацию и другой момент. В разговоре с Teleprogramma.org Жукова посетовала, что нет достойных льгот и акций для многодетных семей. И несмотря на то, что дети Жуковых ходят в обычную школу, денег уходит очень много.

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