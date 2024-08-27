Сколько лет дочери Киркорова?

Дочь Филиппа Киркорова скоро может превзойти по популярности своего отца. По крайней мере уже сейчас Алла-Виктория частенько упоминается в СМИ, смело высказываясь о своей личной жизни в «Тиктоке».

Не так давно публика была удивлена ее вайну, где она спародировала собственного отца, вспомнив историю про розовую кофточку.

Клинический психолог Родион Барабанов в беседе с журналистом издания Teleprogramma.org заявил, что эта пародия показывает близость отца и дочери, а также ее прекрасное воспитание.

«Она из публичной, экстравагантной и эксцентричной семьи. И тоже пытается приобщиться к популярности своего папы, примеряя его образ на себя. У нее это получается смешно, выглядит это по-детски мило, непосредственно, искренне, совсем непошло», — высказался эксперт.

Другой известный психолог — Андрей Зберовский похвалил Аллу-Викторию за ее другую публикацию , где она прямо заявляет, что появилась на свет суррогатной матери, а родной у нее нет.

Эксперт уверен, что Филипп Киркоров поступил правильно, когда корректно объяснил своим детям этот деликатный момент.

Отметим, что Алле-Виктории всего 12 лет, в этом возрасте она обладает поистине удивительной мудростью и осознанностью. И за это она может благодарить своего родителя, полагает психолог.