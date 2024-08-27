Сколько лет дочери Киркорова?

Дочь
Не так давно публика была удивлена ее вайну, где она спародировала собственного отца, вспомнив историю про розовую кофточку.
Клинический психолог
«Она из публичной, экстравагантной и эксцентричной семьи. И тоже пытается приобщиться к популярности своего папы, примеряя его образ на себя. У нее это получается смешно, выглядит это по-детски мило, непосредственно, искренне, совсем непошло», — высказался эксперт.
Другой известный психолог — Андрей Зберовский похвалил Аллу-Викторию
Эксперт уверен, что
Отметим, что Алле-Виктории всего 12 лет, в этом возрасте она обладает поистине удивительной мудростью и осознанностью. И за это она может благодарить своего родителя, полагает психолог.
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