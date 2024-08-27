«В «Выжить в Дубае» не было добрых игроков»: Анна Галянт — честно о шоу

Анну Галянт многие телезритеи видели победительницей шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. А участница проекта «Сокровища императора» Елена Путылина (мама Евгения Ершова) призналась, что даже после ее проигрыша Вячеславу Чепурченко надеялась на иной исход. Ей казалось, что актер может уступить ей место в проекте, но этого не произошло.

По словам Ани Галянт, по большому счету ее почти все игроки, кроме ее парня Никиты Плахотниченко, Ольги Воронцевой и Андрея Зубенко, воспринимали как соперника. И ни за что не хотели слышать ее мнение по поводу игры. Впрочем, Аня не таит на них обиду. Как сказала Галянт журналисту издания Teleprogramma.org , она даже в какой-то степени жалеет их.

Мы спросили самую молодую участницу реалити, а были ли в проекте добрые люди вообще, и Аня ответила, что нет…

«В реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» не было добрых игроков, были более человечные. Игрок — это тот человек, который сразу подразумевает жесткого стратега. Но у звезд был огромные плюс — они все говорили в лицо. Все, что сказано на синхронах, было сказано в жизни человеку», — рассудила в эксклюзивном интервью Анна Галянт.