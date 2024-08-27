Почему Чепурченко не уступил место Галянт на «Выжить в Дубае»? Это было бы красиво, считает мама Ершова Елена Путылина

Последний выпуск «Выжить в Дубае» на ТНТ позволил Вячеславу Чепурченко взять реванш у Анны Галянт. 37-летний актер сам пожелал повторить с ней игру, и 19-летняя студентка проиграла малые испытания.

Участница реалити «Сокровища императора» на ТНТ Елена Путылина (мама Евгения Ершова) в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.org призналась, что на малых испытаниях ждала иного исхода.

«Я до последнего момента ждала что Слава уступит свое место Ане. Мне очень жаль, что девушке пришлось покинуть проект. В свои 19 лет она очень устремленная и сильная. Я болела за нее», — прокомментировала Елена.

Также маме Ершова очень понравился момент, когда участникам проекта предоставили возможность пообщаться с родственниками.

«Приятно было наблюдать за участниками, когда каждый из них разговаривал по телефону с родными и близкими. Эмоционально, с теплом в сердце. Когда Саша Стоун, общаясь со своей сестрой, скрывал слезы, сказал: «Для сестры я кремень», — сказала Елена Путылина.