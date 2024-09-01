«Ботоксом такого эффекта не добиться!»: какие операции на лице делала 38-летняя Фахрийе Эвджен — поработала над формой глаз

Пластический хирург
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«Очень похоже, что она делала височно-темпоральный лифтинг. Наружные углы бровей значительно подняты, наружный угол глаза практически безукоризненный. До этого было видно, что уголок глаза был приспущен. Процентов 90%, что она делала пластику, тем более, что эта процедура «лисьи глазки» сейчас модная.
Женщины — народ такой, что если кто-то сделал, я тоже хочу. Не важно нужно это или не нужно. Все подряд увеличивают себе губы. Но с другой стороны, эта операция височно-темпоральный лифтинг — замечательная. Она помогает лицу быть более выразительным, взгляд более открытый, чарующий, более интересный. Эта операция в тренде. Выглядит, она конечно, фантастически. Ботоксом такого эффекта не добиться!» - отметил Владимир Плахотин.
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