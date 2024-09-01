«Ботоксом такого эффекта не добиться!»: какие операции на лице делала 38-летняя Фахрийе Эвджен — поработала над формой глаз

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с сайтом Teleprogramma.org объяснил, какие операции на лице делала Фахрийе Эвджен . Он не исключил, что жена Бурака Озчивита в свои 38 лет решилась на височно-темпоральный лифтинг, эта процедура более известна, как «лисьи глазки».

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