«Ботоксом такого эффекта не добиться!»: какие операции на лице делала 38-летняя Фахрийе Эвджен — поработала над формой глаз

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети

Турецкая актриса слывет первой красавицей. Однако жена Бурака Озчивита точно знает, как продлить молодость.

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с сайтом Teleprogramma.org объяснил, какие операции на лице делала Фахрийе Эвджен. Он не исключил, что жена Бурака Озчивита в свои 38 лет решилась на височно-темпоральный лифтинг, эта процедура более известна, как «лисьи глазки».

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«Очень похоже, что она делала височно-темпоральный лифтинг. Наружные углы бровей значительно подняты, наружный угол глаза практически безукоризненный. До этого было видно, что уголок глаза был приспущен. Процентов 90%, что она делала пластику, тем более, что эта процедура «лисьи глазки» сейчас модная.

Женщины — народ такой, что если кто-то сделал, я тоже хочу. Не важно нужно это или не нужно. Все подряд увеличивают себе губы. Но с другой стороны, эта операция височно-темпоральный лифтинг — замечательная. Она помогает лицу быть более выразительным, взгляд более открытый, чарующий, более интересный. Эта операция в тренде. Выглядит, она конечно, фантастически. Ботоксом такого эффекта не добиться!» - отметил Владимир Плахотин.

У Фахрийе Эвджен выраженный эффект «лисьих глазок». Фото: соцсети

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