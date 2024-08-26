О «беременности» Федункив — экстрасенс Гришин: «Полностью реализуется тема материнства в ближайшие два года»

Марина Федункив смогла построить успешную карьеру в кино. Она также снимается в телевизионных шоу. В 2021 году артистка вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи. Детей у нее нет, но недавно пошли слухи, что она беременна. Об этом рассказал работник нового шоу, в котором снялась Марина в роли ведущей. Сама актриса посмеялась над сплетнями, но открыто опровергать новость о беременности не стала. Она лишь напомнила, что ей уже 52 года .

В беседе с Teleprogramma.org экстрасенс, таролог и маг Алексей Гришин не стал исключать, что Федункив ждет ребенка. Он считает, что она действительно станет мамой.

«У нее действительно сейчас прослеживается история, которая связана с материнством. Ну что самое интересное — прям того, что она сейчас в положении, такого не просматривается. Может быть прям какой-то очень маленький срок. У нее в ближайшие два года полностью реализуется тема материнства. Она будет очень счастлива. Плюс, она еще оберегает всю эту тему. Там даже какая-то магическая работа. Она к кому-то обратилась в позитивном смысле этого слова, чтобы защитили информацию по ней, по ребенку, чтобы все это далеко не ушло. Эта тема себя полностью проявит, полностью себя реализует. Все у нее будет чудесно и прекрасно», — заявил экстрасенс.