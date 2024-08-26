О «беременности» Федункив — экстрасенс Гришин: «Полностью реализуется тема материнства в ближайшие два года»

В беседе с
«У нее действительно сейчас прослеживается история, которая связана с материнством. Ну что самое интересное — прям того, что она сейчас в положении, такого не просматривается. Может быть прям какой-то очень маленький срок. У нее в ближайшие два года полностью реализуется тема материнства. Она будет очень счастлива.
Плюс, она еще оберегает всю эту тему. Там даже какая-то магическая работа. Она к кому-то обратилась в позитивном смысле этого слова, чтобы защитили информацию по ней, по ребенку, чтобы все это далеко не ушло. Эта тема себя полностью проявит, полностью себя реализует. Все у нее будет чудесно и прекрасно», — заявил экстрасенс.
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