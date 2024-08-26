«Было очень трудно весь проект»: какая боль терзала Анну Галянт на «Выжить в Дубае»

Анна Галянт все-таки покинула шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, став рекордсменом по количеству пройденных малых испытаний. «Народница» трижды номинировалась на вылет командой и только на третьем этапе проиграла актеру Вячеславу Чепурченко .

В своей прощальной речи она призналась, что покидать проект ей, конечно, не хотелось, но в тоже время она испытывает радость от того, что увидит своего любимого Никиту Плахотниченко, а также родных и близких.

К тому же, Анна Галянт оказалась в шоу «белой вороной», так и не найдя общий язык с представителями народной команды. Один Андрей Зубенко поддерживал ее и помогал, чем мог.

«Мне было очень трудно весь проект. Бороться пришлось не только со звездной командой, но и с народной «четверкой». Соперниками были почти все», — сказала Анна Галянт в эксклюзивной интервью Teleprogramma.org .

Выбывшая из реалити участница призналась, ей было неприятно слышать о себе, что она слабый игрок, поскольку прекрасно понимала — это неправда.

«Я знаю, что внутри я сильнее многих мужчин. Я горжусь собой, я практически не плакала на проекте и не давала эмоциям взять верх, хотя в жизни меня легко расстроить, а здесь я держалась как кремень», — сказала Анна.

Ее парень Никита подтвердил Teleprogramma.org , что его девушка не так слаба, как говорили о ней в «четверке» «народников». По словам Плахотниченко, еще при первом знакомстве с Галянт в парке, он ощутил ее мощную энергетику.