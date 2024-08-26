26 августа – день света, озарения и счастья: эти знаки зодиака обречены на успех

Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астрологический прогноз на понедельник порадует многих.

Если вы хотите узнать, с какого понедельника точно стоит начинать все с начала, то с этого! Это прекрасный день для много и для всех знаков зодиака!

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала изданию Teleprogramma.org, чем примечателен первый рабочий день, и как его стоит провести.

Это легкий и приятный день, когда многое получается. Отличное время для любых дел и начинаний.

Особенно благоприятно для людей самовыражаться, заявлять о себе, брать дополнительную ответственность, а также начинать лечение.

«И в целом, если вы подбирали дату для чего-то важного, то сегодня отличная дата», - сказала астролог нашему корреспонденту.

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