26 августа – день света, озарения и счастья: эти знаки зодиака обречены на успех

Если вы хотите узнать, с какого понедельника точно стоит начинать все с начала, то с этого! Это прекрасный день для много и для всех знаков зодиака!

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала изданию Teleprogramma.org , чем примечателен первый рабочий день, и как его стоит провести.

Это легкий и приятный день, когда многое получается. Отличное время для любых дел и начинаний.

Особенно благоприятно для людей самовыражаться, заявлять о себе, брать дополнительную ответственность, а также начинать лечение.

«И в целом, если вы подбирали дату для чего-то важного, то сегодня отличная дата», - сказала астролог нашему корреспонденту.