Раскрыты причины, почему мама Харламова любит Ковальчук, а Асмус игнорировала

Кристина Асмус не смогла завоевать сердце мамы своего мужа. Наталья Харламова сейчас активно показывает, как ей повезло с новой невесткой Катериной Ковальчук. Она комментирует ее посты, публикует совместные фотографии.

А вот Кристина Асмус таких почестей удостоена не была. И причина кроется в том, что звезда сериала «Интерны» увела Гарика Харламова из семьи. Об этом сообщила психолог Лариса Короткова .

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