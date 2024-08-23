Раскрыты причины, почему мама Харламова любит Ковальчук, а Асмус игнорировала
Кристина Асмус. Фото: Global Look Press
Наталья Харламова явно показывает, что предыдущая невестка не особо ей нравилась.
Кристина Асмус не смогла завоевать сердце мамы своего мужа. Наталья Харламова сейчас активно показывает, как ей повезло с новой невесткой Катериной Ковальчук. Она комментирует ее посты, публикует совместные фотографии.
«Кристина зашла в семью через разрыв отношений с существующей женой. Это уже минус. Она уже являлась агрессором, с точки зрения мамы, занималась вредительством. А потом она снялась в откровенных сценах фильма «Текст». Но раз уж она зашла с таким негативным шлейфом в семью Харламовых, как считала мама, поэтому она и относилась к ней достаточно агрессивно», — объяснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.