Профайлер Анищенко — об отношениях Королевой с мужем: «У Тарзана «овощная» реакция»

«По фото можно сказать, что какая-то странная «овощная» реакция у Тарзана. Первые звоночки в том, есть проблемы в отношениях, это его неуеверенность мужчины рядом с женщиной. На фото видно, что Сергей очень не уверен, у него есть сомнения. Ноги стоят близко, руки по швам, тревожная позиция.
Такой красавец, а держится неуверенно. Видно, что Наташа счастлива и довольна, а он делает вид, что счастлив и доволен. И радости он не испытывает. Искренности в том, что с ней, он не испытывает. Ему вся эта ситуация неприятна, хотя он и пытается имитировать счастье», — пояснил эксперт.