Профайлер Анищенко — об отношениях Королевой с мужем: «У Тарзана «овощная» реакция»

Несмотря на веселые танцы и настроение на свадьбе Архипа, в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко не все хорошо. Поклонники давно заметили, что Тарзан странно себя ведет рядом с женой.

Если Наташа Королева постоянно активная , то ее супруга называют овощем. Домыслы фанатов подтвердил и профайлер Илья Анищенко. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что Тарзан отстраняется от жены.

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