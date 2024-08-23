Профайлер Анищенко — об отношениях Королевой с мужем: «У Тарзана «овощная» реакция»

Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Поклонники давно заметили, что в отношениях артистов не все гладко.

Несмотря на веселые танцы и настроение на свадьбе Архипа, в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко не все хорошо. Поклонники давно заметили, что Тарзан странно себя ведет рядом с женой.

Если Наташа Королева постоянно активная, то ее супруга называют овощем. Домыслы фанатов подтвердил и профайлер Илья Анищенко. В разговоре с Teleprogramma.org он объяснил, что Тарзан отстраняется от жены.

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«По фото можно сказать, что какая-то странная «овощная» реакция у Тарзана. Первые звоночки в том, есть проблемы в отношениях, это его неуеверенность мужчины рядом с женщиной. На фото видно, что Сергей очень не уверен, у него есть сомнения. Ноги стоят близко, руки по швам, тревожная позиция.

Такой красавец, а держится неуверенно. Видно, что Наташа счастлива и довольна, а он делает вид, что счастлив и доволен. И радости он не испытывает. Искренности в том, что с ней, он не испытывает. Ему вся эта ситуация неприятна, хотя он и пытается имитировать счастье», — пояснил эксперт.

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: соцсети Наташи Королевой

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