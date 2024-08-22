Будущее Льва Лещенко зависит от одного его решения
Лев Лещенко. Фото: Global Look Press
Поклонники беспокоятся за своего кумира.
Льву Лещенко предстоит сделать выбор, чтобы поправить свое здоровье. Достоверной информации о том, что сейчас происходит с Львом Лещенко, нет. Поклонники теряются в догадках.
Коллеги артиста тоже не знают, в каком состоянии находится певец, но сочувствуют ему и желают скорейшего выздоровления. Свет на ситуацию пролила таролог Рашида Губаева. В разговоре с Teleprogramma.org она заявила, что Льву Лещенко необходимо принять важное решение.
«Со здоровьем очень сложная ситуация. Шанс ему дастся, чтобы здоровье поправить. Энергетики не хватает, у организма даже сил бороться нет. Но шанс на выздоровление будет.
И тут зависит от того, как сам Лев Лещенко поступит. Что он выберет — заниматься здоровьем полностью либо еще чем-то параллельно. Если всецело здоровьем займется, то шанс на выздоровление есть. А если оставит все как есть, то исход может быть очень печальным», — объяснила экстрасенс.