Будущее Льва Лещенко зависит от одного его решения

Льву Лещенко предстоит сделать выбор, чтобы поправить свое здоровье. Достоверной информации о том, что сейчас происходит с Львом Лещенко , нет. Поклонники теряются в догадках.

Коллеги артиста тоже не знают, в каком состоянии находится певец, но сочувствуют ему и желают скорейшего выздоровления. Свет на ситуацию пролила таролог Рашида Губаева . В разговоре с Teleprogramma.org она заявила, что Льву Лещенко необходимо принять важное решение.

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