Три вопроса по «Выжить в Дубае»: предатель ли Чепурченко, псих ли Стоун, умница ли Сысоева?

Десятый выпуск шоу ТНТ «Выжить в Дубае» удивил публику появлением «вторых лиц» у участников проекта.

Статус «двустульевого» неожиданно перешел от Торнике Квитатиани к Вячеславу Чепурченко , Саша Стоун показал, что готов проиграть в любой момент, а Надя Сысоева оказалась девушкой, на которую можно положиться. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются звезды — эксперты издания Teleprogramma.org .

«Не хочу осуждать никого из ребят, так как понимаю, что с каждой серией ситуация накаляется все больше, нервы сдают! Но не мужское это занятие — стучать, Слава», — прокомментировала поведение Чепурченко в проекте мама Евгения Ершова Елена Путылина, которая сама участвовала в шоу ТНТ «Сокровища императора» и знает, как это непросто.

«Вячеслав с тем поговорил, с другим поговорил. Тем сказал одно, другим другое. Но даже это меня не смутило. Я прекрасно понимаю его в том, что он хочет мстить, потому что сам оказывался на его месте», — сказал Никита Плахотниченко журналисту сайта Teleprogramma.org .

Выбывший из шоу игрок заметил, что в поведении Вячеслава Чепурченко ему не понравилось тем, что он обнимался с Сашей Стоуном, когда тот вернулся с малых испытаний, в то время как уже решил на тот момент выбивать его из проекта.

Другой обсуждаемый момент из «Выжить в Дубае» — крайне нервное поведение Саши Стоуна, когда он отказался переделывать неправильно выполненное задание с песком, метался по площадке и кричал, что он для себя является победителем и готов уйти прямо сейчас.

Клинический психолог Родион Барабанов даже субъективно предположил, что у Саши Стоуна может быть расстройство поведения.

«Это может быть следствием рассеянного внимания резидуально-органической природы, например, если Стоун страдал в детстве от СДВГ», — сказал он нашему корреспонденту.

Но в тот момент блогеру сильно повезло, ведь рядом с ним оказалась его девушка Надя Сысоева, которая переделала задание за него и при этом успела справиться со своим.

«Она очень сильный игрок, вывезла в десятом выпуске большое испытание за себя и своего мужчину быстрее, чем справились остальные лишь только за себя», — похвалила артистку Анна Галянт.