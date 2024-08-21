Эвелина Бледанс прокомментировала идею создания единой школьной формы

Актриса не всегда согласна с Виталием Милоновым, но эта идея ей понравилась.
В Сети разгораются споры о резонансном предложении Виталия Милонова. Депутат считает, что в школах пора вводить единую для всех школ форму в стиле имперской России или СССР. Эвелина Бледанс тоже отреагировала на эту инициативу. Несмотря на то что актриса не всегда согласна с предложениями парламентария, эта идея не кажется ей сумасбродной.
Ведущая в разговоре с Teleprogramma.org рассказала, что недавно посетила в Екатеринбурге Ганину Яму. Это место, где похоронены члены королевской семьи: последний император России, его жена и дети. Сейчас там находится мемориальный комплекс. Эвелина Бледанс сообщила, что даже сфотографировала расписание Николая II, которому он придерживался, когда был маленьким.
По словам актрисы, у Николая было по восемь уроков ежедневно, а выходной — только в воскресенье. При этом будущий император был очень дисциплинированным и образованным человеком. Поэтому, по мнению Эвелины Бледанс, при воспитании в школьниках дисциплины, желания учиться и быть первым можно начать именно с формы.
«Я считаю, что форма нужна. Хотя мой ребенок ходит в школу без формы, и это облегчает жизнь родителей. Не надо белые рубашечки стирать, пришивать белые воротнички. Это была дополнительная нагрузка для моих мамы и бабушки. Но с другой стороны, это как-то систематизировало: вот сейчас ты идешь в школу.
Конечно, я ненавидела эту форму. Хотелось свободы, хотелось экспериментировать. А нам даже сережки маленькие не разрешали носить. Хотя я, наверное, в этом случае прислушалась к этому предложению. Может, следует начать с формы царской семьи. Начинается с формы, а потом подтягивается содержание», — подытожила Эвелина Бледанс.