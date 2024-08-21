Эвелина Бледанс прокомментировала идею создания единой школьной формы

В Сети разгораются споры о резонансном предложении Виталия Милонова. Депутат считает, что в школах пора вводить единую для всех школ форму в стиле имперской России или СССР. Эвелина Бледанс тоже отреагировала на эту инициативу. Несмотря на то что актриса не всегда согласна с предложениями парламентария, эта идея не кажется ей сумасбродной.

Ведущая в разговоре с Teleprogramma.org рассказала, что недавно посетила в Екатеринбурге Ганину Яму. Это место, где похоронены члены королевской семьи: последний император России, его жена и дети. Сейчас там находится мемориальный комплекс. Эвелина Бледанс сообщила, что даже сфотографировала расписание Николая II, которому он придерживался, когда был маленьким.

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По словам актрисы, у Николая было по восемь уроков ежедневно, а выходной — только в воскресенье. При этом будущий император был очень дисциплинированным и образованным человеком. Поэтому, по мнению Эвелины Бледанс , при воспитании в школьниках дисциплины, желания учиться и быть первым можно начать именно с формы.