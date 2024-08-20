Сысоева и мама Ершова, что их связывает? Это уже не игры — мужской след

Елена Путылина рассказала изданию Teleprogramma.org , что теперь смотрит реалити по ТВ с иной точки зрения . Каждый раз участница проекта ТНТ «Сокровища императора» ставит себя на место героев шоу.

Наблюдая за поведением эмоционального Саши Стоуна и рассудительной Нади Сысоевой в ситуации с конкурсом по созданию букв ТНТ из песка в «Выжить в Дубае» , Елена Путылина вспомнила свое участие в реалити.

«Поведение на большом испытании Саши Стоуна напомнило мне ситуацию, когда нас с сыном таксист привезла не на тот берег, где мы должны рубить бамбук. Женя тогда очень психовал, хотел бросить шоу и уехать домой в Москву! Но, как и Саше, моему сыну очень повезло, рядом с ним оказалась мудрая женщина — мама, которая взяла все в свои руки. И мы благополучно добрались до нужного нам места и выполнили задание!» — рассказала родительница блогера Евгения Ершова изданию Teleprogramma.org .

Как и Анну Галянт, Елену Путылину приятно впечатлило поведение Нади Сысоевой, которая к концу проекта стала чаще демонстрировать прекрасные человеческие качества.

«Надежда показала себя с очень хорошей стороны, как сильная, мудрая. Она такая хрупкая девушка, но с таким сильным характером!» — восхитилась наша собеседница.

Мама Ершова заметила, что и в прошлом выпуске артистка проявляла себя очень достойно, желая отказаться ради Стоуна от поездки в отель. «Она красотка!» — сказала Елена Путылина.