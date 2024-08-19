Галянт назвала «народника», который сохранил лицо в «Выжить в Дубае»: «Он не играл на камеру»

19-летняя Анна Галянт стремительно ворвалась в шоу «Выжить в Дубае» позже всех игроков. Однако ей удалось не только доказать, что она сильный участник состязаний, но и продемонстрировать умение действовать без подковерных игр и сидений на двух стульях, чем смогли отличиться некоторые другие игроки.

С сайтом Teleprogramma.org Анна поделилась своими впечатлениями о «народниках». И хотя некоторые ребята откровенно шли против нее, она заметила, что кое-кто спокойно смог обойтись игрой по собственным правилам.

«Оля Воронцева для меня осталась честной, доброй девушкой, которая хотела и могла бороться. Андрей Зубенко — один из достойных игроков, которому я желала победы, и искренне радовалась его победе на больших испытаниях. Он подтверждал свои слова действиями, не играл на камеру, не пытался быть другим, а просто был собой. Это достойно уважения», — сказала Анна Галянт.