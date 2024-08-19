«Солдатов кричал, что это не «Дом-2», а сам…»: о двойном дне «народников» — Аня Галянт

Участница проекта ТНТ «Выжить в Дубае» Анна Галянт открыто высказалась о подковерных играх, с которыми она столкнулась, появившись в шоу.

Ведь не секрет, что народная команда моментально стала воспринимать 19-летнюю студентку как главного конкурента, хотя она и была с ними в одной упряжке.

«Я такой же участник, как и они. Но, как только я пришла, Саша Сухорукова сразу отметила, что планы придется поменять. У ребят была сформированная четверка до меня, они старались тщательно это скрыть и казаться белыми и пушистыми. Остап Солдатов больше всех кричал, что это не «Дом-2», а потом начал строить отношения с Настей Перун. Но в свой аргумент они говорят, что это другое. Только наши отношения с Никитой давно построены. А у Остапа не получилось построить отношения на проекте «Дом-2», и он решил через пару выпусков попробовать здесь. Они отправили сначала Олю (по причине «она слабая»), потом Никиту («он сильный»), меня («слабая»), Андрея (просто так), меня (я состою в паре и «слабая»), Никиту (состоит в паре)», — рассказала Аня изданию Teleprogramma.org .

Анна Галянт заметила, что названные в шоу причины слишком противоречивы, чтобы быть логичными. А ребята придумывали их под конкретных людей, вместо того чтобы выводить из игры тех, кто реально этого заслуживал.