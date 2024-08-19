Аня Галянт — о «народниках» в «Выжить в Дубае»: «Мне их жаль»

Издание Teleprogramma.org обсудило с участницей реалити на ТНТ «Выжить в Дубае» Анной Галянт истинную причину неприятия ее «народниками».

Напомним, некогда внешне доброжелательные и дружные ребята с появлением девушки Никиты Плахотниченко на территории проекта моментально сплотились против нее и стали пытаться выбить из шоу. Однако пока им это сделать не удалось, Аня оказалась на редкость стойкой девушкой.

Анна заметила, что является равноправным участником состязаний, как и все остальные игроки. Вместе с тем ребята отправляли на малые испытания не по какой-то внятной причине, а скорее придумывали мотив для человека, которого им необходимо было выставить за пределы шоу.

«Их раздражало, что я что-то говорю, когда молчала, то раздражало, что молчу. Ребята, не воспринимали меня ни как члена команды, ни как игрока, с моим мнением вообще не считались, а потом говорили, что я ничего не делаю для команды. Если бы была команда, я бы сделала для нее все. Несмотря на весь негатив в мою сторону и Никиты, я к ним относилась снисходительно и мне было их жаль, ведь взрослые люди вели себя как дети», — сказала Аня Галянт.

Участница «Выжить в Дубае» полагает, что ее невзлюбили из-за того, что у ее мнение не совпадает с их позицией. К тому же сокомандников могла раздражать искренняя любовь Ани и Никиты.

«Некоторые ни разу не испытали этого чувства за всю жизнь, к сожалению», — посетовала Анна Галянт и пожелала «народникам» встретить ее обязательно.