19 августа для вас откроется великая тайна: не обращайте внимание на слезы, гнев, срывы

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.org о том, что ждет нас 19 августа.

Этот понедельник — день полнолуния. Время очень эмоциональное, возможны перепады настроения, плаксивость, есть риск стать вспыльчивыми, гневливыми и очень упрямыми.

«Чтобы провести этот день с наименьшими вредом для себя и не испортить отношения с окружающими, я советую сегодня больше контактировать с водой. Подойдут любые водные процедуры, а также прогулки у воды. Если чувствуете, что начинаете закипать, можно даже просто открывать воду в кране, сегодня это успокаивает как никогда», — посоветовала Анна Дудчик.

Обязательно необходимо следить за питанием и питьевым режимом, не переедать, пить больше чистой воды.

Важно! 19 августа возможны неожиданные озарения и открытия, прояснение ситуаций, а также могут открываться какие-то тайные вещи.