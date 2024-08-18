Астролог о 18 августа: «Сегодня мы можем услышать что-то важное для себя»

Не игнорируйте подарок Вселенной, которая преподнесет нам 18 августа. В воскресенье нам дано понять нечто важное и скрытое ранее от нас.

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик изданию Teleprogramma.org , на 18 августа не стоит планировать важных дел, поскольку день для этого не подходит.

Вместе с тем в воскресенье самое время провести его с семьей, позаботиться о родителях.

«Готовьте вместе, сидите за одним столом», — рекомендовала астролог.

Кроме того, именно 18 августа мы можем услышать что-то важное для себя.

«Поэтому я советую общаться, разговаривать и внимательно слушать собеседников. И вообще, символ сегодняшнего дня — «ухо», поэтому благоприятно все, что связано с ушами», — сказала Анна Дудчик.