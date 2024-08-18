Астролог о 18 августа: «Сегодня мы можем услышать что-то важное для себя»

Не игнорируйте подарок Вселенной, которая преподнесет нам 18 августа. В воскресенье нам дано понять нечто важное и скрытое ранее от нас.
Как рассказала ведический астролог
Вместе с тем в воскресенье самое время провести его с семьей, позаботиться о родителях.
«Готовьте вместе, сидите за одним столом», — рекомендовала астролог.
Кроме того, именно 18 августа мы можем услышать что-то важное для себя.
«Поэтому я советую общаться, разговаривать и внимательно слушать собеседников. И вообще, символ сегодняшнего дня — «ухо», поэтому благоприятно все, что связано с ушами», — сказала Анна Дудчик.
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