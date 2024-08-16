Запомните время —10:13 16 августа: с этого часа наступает истинная благость — пользуйтесь

Как рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org , утро 16 августа может пройти тяжеловато.

Однако после 10:13 (по Москве) наступает очень благоприятное время. Обязательно воспользуйтесь его позитивными энергиями!

День хорош для любых финансовых операций и манипуляций с автомобилями. Также сегодня приветствуются встречи с друзьями, общение, свидания, застолья и веселье. День наполнен женскими энергиями, поэтому самое время наряжаться, ухаживать за собой, совершать приятные покупки.

Точно не время для уединения и грусти, поэтому наполнитесь позитивными энергиями этого дня и порадуйтесь миру вокруг обязательно!