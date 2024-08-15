Звезда «СашиТани» Валентина Рубцова: «Ничего общего у меня с Таней нет!»

Сериал «СашаТаня» до сих пор с успехом демонстрируется по телевидению на канале ТНТ. Teleprogramma.org поговорила с актрисой Валентиной Рубцово й о секрете популярности теленовеллы, а также о том, какими чертами наделила актриса свою героиню.

«Мы очень любим нашего зрителя, наши авторы любят наших зрителей, а истории в сериале — это не просто фантазия, это жизнь! Я думаю, в этом и заключается секрет такой длительной популярности сериала. Кроме того, мы говорим о семейной жизни сквозь призму юмора», — рассудила звезда «СашиТани», говоря о востребованности многосерийного фильма.

Валентина Рубцова заметила, что Тане от нее достались внешность и голос. Все остальное в Тане – от авторов, именно они наделили ее определенными качествами и характером.

«Ничего общего у нас с Таней нет! И это очень интересно для актерской профессии. Это собирательный образ, созданный из наблюдения за людьми, за мамами, женщинами… Все это годами складывалось в актерскую копилочку», — сказала Валентина Рубцова.

При этом образ из сериала настолько прочно приклеился к актрисе, что на улице или в других публичных местах незнакомые люди частенько обращаются к ней именно по имени Таня.