Никита Плахотниченко, какой возраст?

Никита Плахотниченко пришел на проект ТНТ «Выжить в Дубае» в 20 лет, сейчас ему уже 21 год. Вроде бы совсем юный парень, однако планы у бывшего члена народной команды телепроекта просто громадные.

Как рассказал Никита сайту Teleprogramma.org , он уже планирует свадьбу со своей девушкой Аней Галянт , которая тоже стала звездой шоу «Выжить в Дубае».

Пара мечтает не просто расписаться или сыграть банальную свадьбу, а провести бракосочетание в красивом необычном месте, где-то за границей, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь. И хотя ребята совсем юные, они уже отлично представляют, как именно они хотят прожить эту жизнь

Никита Плахотниченко мечтает стать бизнесменом, но при этом, чтобы работа не занимала все его время, оставалось время на семью, жену и детей.

«Я бы очень хотел двоих детей, как и Аня. Мальчика и на год-два младше девочку, над именем еще думаем, для нас это очень важный вопрос», — признался нашему корреспонденту Никита.