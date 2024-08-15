Никита Плахотниченко, дата рождения?

Никита Плахотниченко выбыл из шоу «Выжить в Дубае» в восьмом выпуске, проиграв малые испытания Джигану. Вместе с тем интерес к молодому игроку не ослабевает у российского зрителя.

Поклонники Никиты в настоящее время перебазируются в отряд его подписчиков, и их интересует все о нем, включая его биографию и дату рождения.

А родился Никита Плахотниченко 16 июля 2003 года в городе Лисичанске, потом перебрался в Шахтерск.

Никита Плахотниченко не скрывает, что собирается узаконить отношения с 19-летней студенткой Аней Галянт. Сайту Teleprogramma.org он рассказал, что живет по-прежнему в том же городке, но при этом мечтает когда-нибудь приобрести деревянный дом в каком-нибудь живописном местечке на фоне гор.

«Я мечтаю в зрелом возрасте иметь сад, в котором смог бы выращивать виноград, вишню и яблоки сам, без всяких там садовников. Хотел бы сам делать вино и вечерами, под приятную музыку, у камина, вместе со своей любимой девушкой Аней Галянт смотреть на горы», — рассказал Никита изданию.