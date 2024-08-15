Никита Плахотниченко, дата рождения?

Никита Плахотниченко выбыл
Поклонники Никиты в настоящее время перебазируются в отряд его подписчиков, и их интересует все о нем, включая его биографию и дату рождения.
А родился Никита Плахотниченко 16 июля 2003 года в городе Лисичанске, потом перебрался в Шахтерск.
Никита Плахотниченко не скрывает, что
«Я мечтаю в зрелом возрасте иметь сад, в котором смог бы выращивать виноград, вишню и яблоки сам, без всяких там садовников. Хотел бы сам делать вино и вечерами, под приятную музыку, у камина, вместе со своей любимой девушкой Аней Галянт смотреть на горы», — рассказал Никита изданию.
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