Где участник «Выжить в Дубае» Плахотниченко отпразднует свадьбу с Галянт?

Никита Плахотниченко был вынужден попрощаться с проектом «Выжить в Дубае» на ТНТ, проиграв малые испытания Джигану. В шоу осталась его девушка Аня Галянт.

В 19 лет она обладает недюжинной силой духа, и именно ее многие прочат в победители.

Никита признался корреспонденту Teleprogramma.org , что чувствует энергетику своей любимой кожей. При этом Аня очень милая, добрая и женственная. А еще Плахотниченко мечтает о красивой свадьбе.

«Хотелось бы пожениться в каком-нибудь необычном месте за границей, чтобы этот день был самым особенным и запоминающимся в нашей жизни. Дело не в самой церемонии и праздновании, а в том, как мы будем ощущать этот заветный день», — сказал журналисту издания Никита.

Он не скрыл, что уже мечтает вместе с Аней о детях. Молодая пара грезит, что их будет двое: мальчик и девочка. А еще они обязательно должны жить в деревянном доме с видом на горы и со своим садом!