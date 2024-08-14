Психолог оправдал поведение Чернышева после смерти Заворотнюк: «Это естественная реакция»

Фигурист
Вдовец был одет во все черное, оброс и все время трогал обручальное кольцо на безымянном пальце.
«Это естественная реакция психики на случившуюся трагедию. В психологии принято обозначать срок переживания горя вплоть до двух лет. Утрата является тяжелым испытанием для человека. Пока он (человек) не пройдет все стадии горевания (от отрицания до принятия), он не сможет эмоционально прожить травмирующую ситуацию и начать движение дальше. И не стоит искусственно ускорять этот процесс», — прокомментировал эксперт специально для издания.
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