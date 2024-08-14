Психолог оправдал поведение Чернышева после смерти Заворотнюк: «Это естественная реакция»

Фигурист Петр Чернышев впервые вышел в свет после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Спортсмен появился на презентации ледового шоу Татьяны Навки в Сочи.

Вдовец был одет во все черное, оброс и все время трогал обручальное кольцо на безымянном пальце. Teleprogramma.org поинтересовалась у клинического психолога Родиона Барабанова , насколько правильно поступает Петр Чернышев , не снимая обручального кольца даже после ухода супруги. Не лучше ли будет для фигуриста оборвать связь с покойной?

«Это естественная реакция психики на случившуюся трагедию. В психологии принято обозначать срок переживания горя вплоть до двух лет. Утрата является тяжелым испытанием для человека. Пока он (человек) не пройдет все стадии горевания (от отрицания до принятия), он не сможет эмоционально прожить травмирующую ситуацию и начать движение дальше. И не стоит искусственно ускорять этот процесс», — прокомментировал эксперт специально для издания.