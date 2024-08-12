«Двустульевый» Торнике? Мама Ершова оспорила мнение Сысоевой о Квитатиани

Участница проекта ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина внимательно наблюдает за развитием событий в шоу «Выжить в Дубае». Стоит отметить, что у мамы Евгения Ершова мнение об участниках далеко не всегда совпадает с тем, что транслируют в мир другие звезды ТВ.

Например, Надежда Ермакова считает выбывшего из шоу Остапа Солдатова «скользким типом», а Елена Путылина, напротив, убеждена, что его выдвинули на голосование из-за силы характера.

Также Надежда Ермакова высказывалась по поводу Торнике Квитатиани, который, по ее мнению, не имеет своего мнения и пытается балансировать между двух огней в проекте. Надежда Сысоева тоже не в восторге от грузинского музыканта.

«После просмотра вчерашней серии «Выжить в Дубае» хочется сказать: «А я говорила», — написала в своем телеграме Наденька и назвала Квитатини «двустульевым Торнике».

А вот Елена Путылина, напротив, убеждена, что Торнике Квитатиани достойно показывает себя в шоу.

«Торнике очень крутой чел! Из выпуска в выпуск он подтверждает свой волевой характер», — сказала мама Евгения Ершова корреспонденту Teleprogramma.org .